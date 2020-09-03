توأم روحى يحقق إيرادات 267 ألف جنيه

267 ألفا و46 جنيها. ويأتى تحقيق توأم روحى إلى هذه الإيرادات ليكون الاجمالى 5 ملايين جنيه و267 الفا منذ بدء عرضه. "توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد. حقق أمس فيلم توأم روحى ايرادات بلغت قيمتها وتدور أحداث الفيلم فى اطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.

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