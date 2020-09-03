فى أحدث ظهور لهما .. كنزى ونور عمرو دياب تخطفان الأنظار

و تصدرت نور، الابنة الكبرى للمطرب عمرو دياب، التريند خلال الساعات القليلة الماضية.

وتطور شكل نور عمرو دياب خلال السنوات الماضية، حيث ظهرت في صور قديمة برفقة شيرين رضا وهي لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، ولم تتغير ملامحها عن الماضي.

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