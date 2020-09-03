السبت.. بدء تصوير مشاهد الأكشن بمسلسل "شارع 9"

يواصل صناع مسلسل "شارع 9" تصوير المشاهد الخارجية من العمل ، حيث يبدأ المخرج محمد عبدالخالق يوم السبت المقبل تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات بمشاركة عدد كبير من نجوم المسلسل، وذلك بعد أن انتهى مؤخرا من تصوير عدد كبير من المشاهد داخل إحدى البنايات بمنطقة المعادي.

تدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حي من أرقى أحياء القاهرة ، وهو حي المعادي وتحديدا في شارع 9، ويعد العمل باكورة إنتاج الريماس في عالم الدراما التليفزيونية ، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة ، كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

يشار إلى أن المسلسل تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وإنتاج شركة الريماس وهى إحدى شركات إسحق جروب، وبطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي وهدى الاتربي وآخرين.