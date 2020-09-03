بفستان جذاب .. رانيا يوسف تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة رانيا يوسف ، عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بإطلالة جذابة. وظهرت رانيا يوسف، بفستان جذاب باللون اللبنى. اقرأ ايضًا: يذكر أن احدث أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "مملكة إبليس" الذى يشاركها البطولة فيه كل من غادة عادل وإيمان العاصى وصبرى فواز وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى. كما تقوم الفنانة رانيا يوسف بتصوير مسلسل بعنوان "شارع 9" الذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

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