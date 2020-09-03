هيفاء وهبي عن صبري فواز: "إنسان راقي وممثل رهيب"

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن سعادتها الشديدة بالعمل مع الفنان صبري فواز، في مسلسلها الجديد "أسود فاتح". حيث نشرت صورة لها برفقة الفنان صبري فواز، من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد، وذلك عبر حسابها بإنستجرام، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت: "إنسان راقي وممثل رهيب انبسط كتير بالتمثيل معك أستاذ صبري فواز ، بحبك كتير علي عكس قصتنا بالمسلسل".



ورد صبري فواز معلقاً: "حبيبتي والله ربنا يكتب النجاح ويديم نورك وروحك الحلوة ، حب كتير". ورد صبري فواز معلقاً: "حبيبتي والله ربنا يكتب النجاح ويديم نورك وروحك الحلوة ، حب كتير". مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل. والمسلسل قد توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي، وتأجل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان للوقاية من الفيروس، التي أثرت على استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم أبطال العمل في مصر.

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