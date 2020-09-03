نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قتل وخطف وتهديد".. أبرز مشاهد إيمي إسلام في "زنزانة 7" قبل عرضه في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر الفنانة إيمي إسلام، عرض فيلمها الجديد"زنزانة7" في يوم ١٦/٩ بجميع دور العرض السينمائي في مصر ويوم ١٧/٩ في جميع سينمات الوطن العربي، والذي يشاركها العمل أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، منة فضالي وإخراج إبرام نشأت.

وقالت إيمي أنها تجسد دورة فتاة شريرة تدعى سمر حيث تعمل مديرة أعمال سيدة تدعى ناهد والتي تجسدها الفنانة عبير صبري، وتدور بينهما عدة مشاكل وخلافات خلال أحداث الفيلم.

وأضافت إيمي أن دورها في الفيلم دور محوري حيث يتكون من عدة مطاردات وقتل بعض الأشخاص كونها ضمن عصابة خطيرة، وإن جميع مشاهدها تجمعها مع أبطال العمل، حيث يعتبر ذلك العمل بمثابة إنطلاقة كبيرة لها في عالم السينما.

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وأشارت إيمي أن قصة الفيلم التي كتبها المؤلف حسام موسي نهايتها غير متوقعة وسيناريو العمل مبني على الغموض والتشويق والإثارة والأكشن، والفيلم محبوك دراميا ونجاح أي عمل يعود لقصته.

وتحدثت إيمي عن مخرج العمل إبرام نشأت حيث قالت أنها أحبت العمل معه بدرجة كبيرة ويعتبر من أهم مخرجي الشباب في تلك الفترة وسوف يحقق على نجاح كبير في الوطن العربي خلال الأيام المقبلة ويحرص جيدا على التركيز في كل كبيرة وصغيرة خلال تصوير الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن، حيث يلتقي كلا من من منصور (نضال الشافعي)، وحربي (أحمد زاهر) داخل السجن، وينشأ صراع بينهما، وهو من إخراج إبرام نشأت، تأليف حسام موسى، ويجسد بطولته كل من الفنان نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منة فضالي، أحمد التهامي، تامر أمين، عبير صبري.