نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد على خير: الآباء مايعرفوش ولادهم بيعملوا ايه من وراهم لأننا مغيبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامى محمد على خير، إن حجم الغاطس فى المجتمع من حجم الظاهر، "اللى مستخبى فى مجتمعنا أكتر من اللى بنشوفه"، وأقول ذلك تعقيبا على جريمة انتشر الحديث عنها خلال الأيام الماضية، ولكن السؤال، هل ما نراه من أبناءنا حقيقى، هل مستوى التعليم له علاقة بالأخلاقيات، فالصور فى هذه الجريمة مرعبة، ولا تخطر لنا على بال، "احنا بنضحك على بعض فى ظاهر المجتمع"، ولكن من المفترض أن يقوم البرلمان والإعلام والمجالس القومية، أن تغطس فى باطن هذا المجتمع.

وتساءل خلال برنامجه "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، هل نعرف ماذا يحدث فى حفلات الساحل الشمالى، وماذا يفعل أبناءنا هناك، فهناك سقف لكل شيء، خاصة أننا نزعم ونردد فى كلمتنا، وهى أننا "مجتمع متدين بطبعه"، فما يحدث فى هذا المجتمع يستحق أن نقف أمامه.

وأكد خير، أريد أن أبحث عن مواطن الخلل، هل أولياء الأمور مشغولين طوال الوقت، وأصبحنا لا نملك القدرة على التواصل مع أبناءنا، فما يحدث جرس إنذار، وأنا أتوقع من النيابة العامة، أن تقدم لنا معها نظرتها ورؤيتها مما جرى، فنحن أمام وقائع تصطدم اصطدام مباشر مع قيم المجتمع، ونكتشف مثل هذه الجرائم بالصدفة، ولكن ربما ما خفى كان أعظم.

وتابع، احنا مغيبين، وهناك مساحات لا نعرف عنها شيء، فأى مستقبل أصبحنا ننتظر من هؤلاء الشباب، والبعض قالولى "احنا عايشين فى مصر جسدا فقط"