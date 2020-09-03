نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. موعد عرض "الوجه الآخر" على CBC في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة CBC بداية من يوم السبت المقبل، المسلسل الجديد "الوجه الآخر"، حصريًا على شاشتها، حيث يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.
المسلسل من بطولة ماجد المصري ونسرين طافش ومادلين طبر وندى موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
تدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يجسده ماجد المصري يتزوج من نسرين طافش ويعملان في شركة والدها، ثم تتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.
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