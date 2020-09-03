فن ومشاهير

مي كساب مع زوجها في أحدث جلسات تصوير لها

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شاركت الفنانة مي كساب صورة جمعتها بزوجها أوكا، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "كساب" تعليقا على الصورة قائله: "من أحلى الحلقات اللي عملتها في حياتي مع البوب الغالي أنست وشرمفت"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بقيتي شبه زوجك"و"محترمة راجلها واقفة بعيد عن الراجل ماشاء الله"و "يخربيت جمالكم ربنا يسعد قلبكم".

يذكر أن آخر أعمال مى كساب أغنية "ماما فين"، مع مغنى المهرجانات أوكا وابنتهما فريدة، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، جاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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