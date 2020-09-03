محمود عبدالمغني يعلق على صورة زوجته: "أم العيال الطيبة"

شارك الفنان محمود عبدالمغني، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عبدالمغني، بالصورة برفقة زوجته، وعلق قائلاً: "أم العيال الطيبة".

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وتباينت التعليقات أبرزها "ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم".

يذكر أن آخر أعمال محمود عبدالمغني السينمائية فيلم "صاحب المقام" من بطولة يسرا، اسر ياسين، امينة خليل، ابراهيم نصر، بيومي فؤاد، ومن تاليف ابراهيم عيسي، ومن اخراج ماندوا العدل، ومن انتاج السبكي.

كما أن آخر أعماله الدرامية مسلسل سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎