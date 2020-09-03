خبير سياحى للمصرى أفندى: السياحة لن تعود نهائيا إلا بعد توفر لقاح لكورونا

قال الكاتب الصحفى مصطفى النجار المتخصص فى الشأن السياحى، لابد من التفرقة بين الحركة السياحية، والطيران التجارى، فالموضوعين مختلفين، وماحدث من روسيا أنها أعادت الطيران التجارى المنتظم، وهذا حدث قبل عامين بالفعل وتحديدا وقت كأس العالم، أما الطيران السياحى، فلا حديث عنه الان.

وتابع خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، وجود 100 ألف سائح فى مصر، فى الوقت الذى كان يأتى إلى مصر 14 مليون سائح، لا يعتبر رقما كبيرا، فالسياحة والطيران، أكثر القطاعات تأثرا، وبالتالى رجوع الطيران والسفر، مرتبط بقضية قدرة المواطن على ركوب طائرة والسفر ، فنحن نستطيع أن نقول أن السياحة عادت حينما يتوفر لقاح أو مصل، وحتى هذه اللحظة، لابد أن نستعد، مثل وجود العلمين والجلالة والسخنة، بخلاف الطرق التى تم إنشاءها خلال الفترة الماضية.