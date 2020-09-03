بخطوات مدروسة ونجاح مُبهر.. حكيم يواصل تجديد الموسيقى الشعبية في "صحاب أونطة"

منذ قرر حكيم باقتحام عالم الغناء والتواجد فيه وهو يجيد تقديم نفسه فنيًا، هذا المصطلح مهم جدا في هذه الصناعة لأن الفنان إذا أعتمد علي شهرته فقط سقط ولم يصل إلي أحلامه؛ لكن حكيم رغم أنه مطربًا شعبيًا إلا أنه طوال مشواره يجدد في الموسيقى الشعبية، ويقدم دويتوهات مع أشهر النجوم في أوروبا، وترك بصمة في كل المهرجانات العالمية، وكان سفيرًا استثنائيًا لمصر في كل المحافل.

وكان قراره بعمل مزج بين الأغنية الشعبية والمهرجانات في "صحاب أونطة" قرارًا جريئًا لأنه قدمها بشكل جديد، كما أنه ظهر في كامل لياقته وأعتقد أن حكيم وعمرو دياب نجمين استطاعا أن يحافظا علي جيل التسعينات بأكمله لأنهما مُصرين علي تطوير أنفسهما".

"صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج (lion of Egypt)، وتم تصويرها بشكل مبهر في إحدى الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة.