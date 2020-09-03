فن ومشاهير

أحمد فلوكس ينفى شائعات ارتباطه مرة أخرى : شغلي ومستقبلي أهم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نفى الفنان احمد فلوكس ما يتردد من شائعات حول عودته لطليقته ام ابنه مرة أخرى او شائعة زواجه من إحدى الاعلاميات اللبنانيات. 
وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا "إن شاء الله لما اتجوز اكيد هعلن لان الجواز إشهار.. حاليا انا متجوز شغلي ومستقبلي". 

وانتشرت مؤخرًا عدد من الشائعات حول ارتباط الفنان احمد فلوكس بإحدي الإعلاميات اللبنانيات، بعد مرور فترة طويلة على انفصاله من الفنانة هنا شيحة. 

والذي زاد من قوة الشائعة هو صمت أحمد فلوكس الذي لم ينفي او يؤكد خبر ارتباطه بتلك الإعلامية اللبنانية التي كانت تكتب له تعليقات مستمرة علي الصور الشخصية التي كان ينشرها عبر انستجرام
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد فلوكس ينفى شائعات ارتباطه مرة أخرى : شغلي ومستقبلي أهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا