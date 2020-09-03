فى أقل من 24 ساعة.. حكيم يقترب من مليون مشاهدة بـ صحاب أونطة

واحتلت الأغنية التريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني .. ف الاساس على ضحكتي حاسدني .. لو هتسأل عنهم هقول .. مكنوش صحابي .. صحابي دول صحاب اونطة". صحاب اونطه" لـ حكيم كلمات : محمد الفنان، وألحان :محمد الفنان، وتوزيع: ديزل، وميكساج : م / أحمد جوده، وميكس: اسامة طارق، وماستر: م / امير محروس، ومنتج فنى: فايز عزيز.

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