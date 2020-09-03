فن ومشاهير

صلاح الشرنوبي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل عودة نجاة الصغيرة للغناء

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كشف الملحن الكبير صلاح الشرنوبي تفاصيل عودة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للغناء، وقال في تصريحات لـ"دوت الخليج" إنها تعود بأغنية وطنية، ولكنه لم ينته منها بعد، مشيرا إلى أنه مازال يعقد جلسات عمل مع نجاة، لتخرج الأغنية بشكل يليق بتاريخها الفني الكبير.

وعن موعد طرح الأغنية، قال إنه حتى الآن لم يستقروا على ميعاد طرحها للجمهور، وأكد أنها ليست مصنوعة من أجل احتفالات أكتوبر كما أدعى البعض.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنانة المعتزلة نجاة الصغيرة وهي تجلس في الشارع.

وزعم عدد من المارة أنها الفنانة نجاه الصغيرة وهي ترتدي نقابا وتجلس في الشارع بعد إخلاء عمارة الشربتلي التي تسكن فيها بمنطقة الزمالك بالقاهرة، نظرًا لتأثرها بهبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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