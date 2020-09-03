صلاح الشرنوبي يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل عودة نجاة الصغيرة للغناء

كشف الملحن الكبير صلاح الشرنوبي تفاصيل عودة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للغناء، وقال في تصريحات لـ"دوت الخليج" إنها تعود بأغنية وطنية، ولكنه لم ينته منها بعد، مشيرا إلى أنه مازال يعقد جلسات عمل مع نجاة، لتخرج الأغنية بشكل يليق بتاريخها الفني الكبير.



وعن موعد طرح الأغنية، قال إنه حتى الآن لم يستقروا على ميعاد طرحها للجمهور، وأكد أنها ليست مصنوعة من أجل احتفالات أكتوبر كما أدعى البعض.



وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للفنانة المعتزلة نجاة الصغيرة وهي تجلس في الشارع.



وزعم عدد من المارة أنها الفنانة نجاه الصغيرة وهي ترتدي نقابا وتجلس في الشارع بعد إخلاء عمارة الشربتلي التي تسكن فيها بمنطقة الزمالك بالقاهرة، نظرًا لتأثرها بهبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.