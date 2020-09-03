بإطلالة صيفية ..ملك قورة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ملك قورة ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور " انستجرام ". وظهرت ملك قورة فى الصورة بإطلالة صيفية بهوت شورت . نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :قمر _ اية الجمال دة بس _ بحبك جدا. اقرأ أيضًا: يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.

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