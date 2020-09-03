رامى وحيد عن طالب الفريسكا: عملت نقاش أثناء دراستى

اكد الفنان رامى وحيد انه فخور بتقديم الطالب بائع الفريسكا كنموذج للشباب على نحو رائع.
وأضاف وحيد خلال ندوة بموقع دوت الخليج: عملت في وظائف مختلفة اثناء الدراسة، وتعاملت مع فئات متنوعة من الكادحين، لذلك انا اشعر بالفخر بهذا الطالب المجتهد، واتوقع ان يكون له شأن كبير.
وتابع رامى وحيد: عملت فترة نقاش، حتى اثبت لوالدى انى استطيع تحمل المسئولية، وكسب المال، وهى ايام اتذكرها دائما.
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