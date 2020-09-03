فاتن الحلو: فيروس كورونا أثر على حضور الجمهور للسيرك

استضاف موقع دوت الخليج مدربة الأسود فاتن الحلو وتحدثت عن تطبيقها للإجراءات الاحترازية في السيرك من خلال بث مباشر.
كما تحدثت عن تأثير فيروس كورونا على الحضور، وقالت إن هناك تأثرا كبيرا بالفعل، ولكن الجمهور بعدما وجد تطبيق الإجراءات الاحترازية اطمأن للتواجد فى السيرك.
ودعت الجمهور للحضور لافتة إلى أن السيرك آمن، وتعرض في مكان مفتوح ومناسب للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.facebook
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