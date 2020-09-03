أمير رمسيس يضع اللمسات الأخيرة على فيلمه حظر تجوال

يواصل المخرج امير رمسيس وضع لمساته الاخيرة على فيلمه الجديد حظر تجوال بعد الانتهاء من وضع الموسيقى التصويرية مع الموسيقار تامر كروان. فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس. كما يشارك بالفيلم النجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production.

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