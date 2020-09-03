فن ومشاهير

تفاصيل ندوات اليوم فى مهرجان أفلام السعودية

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تتواصل فعاليات الدورة السادسة من مهرجان افلام افتراضيا، بعدد من العروض والنقاشات عبر الإنترنت.

فعاليات المهرجان تشهد ندوات عديدة عن صناعة السينما والأفلام ، وقد عقدت اليوم ندوة عن تحولات الصورة في السينما الشعرية مع المخرج الإماراتي مسعود أمر الله والناقد والباحث السينمائي المغربي حمادي كيروم والمخرج السينمائي الأمريكي المغربي حكيم بلعباس.

كما عقدت ندوة مسائية بعنوان حال( نحو صناعة السينما السعودية) يناقش فيها صناعة ومسار الفيلم الوثائقي وأخلاقيات العمل في المهنة يشارك فيها ( تركي الشهري ، عبدالرحمن الغنام، مصعب العمري، محمد العوبثاني) .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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