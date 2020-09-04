فوجئ متابعو النجمة أصالة نصري، على "إنستجرام" بحذفها كافة منشوراتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير. ولم تخرج أصالة نصري حتى الآن لتفسير قيامها بتلك الخطوة. وتكهن البعض أن السبب هو قربها من طرح ألبومها الجديد باللهجة الخليجية. ولفت موقع "إي تي بالعربي" إلى أن شركة "روتانا" شاركت منشورا عبر حسابها على موقع "تويتر"، شوّقت الجمهور من خلاله لعمل فني جديد خلال ساعات، متسائلا إن كان المقصود به هو ألبوم أصالة الخليجي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أصالة تحذف جميع منشوراتها على "إنستجرام".. ومغردون يتنبؤون بالسبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.