صورة تعكس علاقة الود بين عبد المجيد عبدالله وراشد الماجد والأخير يعلق على نجاح "ما كان هذا حب"

عبد المجيد عبد الله يواصل حصد التهاني والمباركات من قبل أصدقائه على أحدث أغانيه "ما كان هذا حب" التي طرحها قبل يومين، ونالت إعجاب قطاع كبير من جمهوره، وتصدر بسببها منصات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

محبة متبادلة بين عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد

ونشر الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، اليوم، الخميس، عبر حسابه على تويتر، صورة جديدة جمعته بصديقه الفنان السعودي راشد الماجد، الذي تجمعه به علاقة صداقة وطيدة منذ سنوات، وعبر عن سعادته بلقائهما ومحبته لصديقه، وعلق عبد المجيد على الصورة قائلًا: "أنا والحب راشد".

راشد الماجد يعلق على نجاح "ما كان هذا حب"

من جانبه حرص راشد الماجد على التعليق على الصورة بطريقته وتهنئة صديقه بنجاح أغنيته الجديدة، فأعاد نشر الصورة على حسابه بتويتر وعلق عليها قائلًا: "وأنت الحب يا بوعبد الله.. عشرة عمر وسنين، تكفي توسط لي عند الشاعر تركي، أبغى أغنية حلوة زي ما كان هذا حب".

ولاقت حالة المودة والمحبة بين الصديقين راشد الماجد وعبد المجيد عبد الله، إعجاب عدد كبير من جمهورها، الذين حرصوا على تداول الصور بكثافة عبر حساباتهم.

تفاصيل أغنية ما كان هذا حب

الجدير بالذكر أن أغنية "ما كان هذا حب" للفنان عبد المجيد عبد الله، تصدرت منصات البحث على الإنترنت بمجرد طرحها يوم الثلاثاء، عبر تطبيق ديزر وقناة روتانا على يوتيوب، واعتبرها الجمهور من أهم الأغاني المنفردة التي طرحت في صيف 2020.



وحرص عدد من الجمهور والمشاهير على التفاعل مع الأغنية الجديدة للفنان السعودي، بإعادة نشرها عبر حساباتهم على تويتر وانستجرام ومواقع التواصل الأخرى، بالإضافة إلى تهنئته بنجاح الأغنية خلال فترة قصيرة من طرحها، ومن بين هؤلاء

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الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز وعبد المجيد الكناني والإعلامي حمد العلي الشهير بحمد قلم، والإذاعي علي نجم غيرهم.

الجدير بالذكر أن أغنية "ما كان هذا حب" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، ويقول مطلع الأغنية: "أجل ما كان هذا حب.. أجل كله تهيالي..أجـل كل الحقيقة كذب قصّة عشتها لحالي".

كذلك كان الفنان القدير قد طرح مؤخرًا أيضًا كليب أغنيته "هانت عليك"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات رحاب وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، ومن المقرر أن يطرح عبد المجيد عبد الله أحدث ألبوماته قريبًا، والذي يتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.