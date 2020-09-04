أحمد فلوكس يحسم الجدل حول عودته لزوجته الأولى وأنباء انفصاله عن ديالا مكي

أحمد فلوكس يحسم الجدل حول حقيقة زواجه للمرة الثالثة بعد أشهر من انفصاله عن الفنانة هنا شيحة، حيث أثير الجدل مؤخرا حول الفنان المصري، وانتشرت عدة أنباءعن عودته لزوجته الأولى رابيا والدة ابنه الوحيد سيف.

أحمد فلوكس يحسم الجدل حول أنباء زواجه

كذلك انتشرت أنباء أخرى عن زواجه رسميًا من الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، بعد ارتباطهما مؤخرًا ونشر كل منهما صورًا رومانسية مرفقة بعبارات حب، إلا أن أحمد فلوكس قرر الإعلان بشكل رسمي عن حالته الإجتماعية الحالية والكشف عن حقيقة زواجه من ديالا مكي أو عودته لزوجته الأولى مرة أخرى.

ونشر أحمد فلوكس عبر حسابه على انستجرام، تدوينة نفى خلاله ارتباطه حاليًا، وأكد انشغاله بعمله فقط، فكتب: "إن شاء الله لما اتجوز أكيد هعلن إن شاء الله.. لأن الجواز إشهار، وحاليًا أنا متجوز شغلي ومستقبلي".

الجمهور يشكك في نفي أحمد فلوكس لزواجه

وتفاعل عدد كبير من متابعي أحمد فلوكس مع تدوينته وتمنوا له السعادة في كل تجربة يخوضها سواء على المستوى الإنساني أو المهني، إلا أن البعض شكك فيما كتبه الفنان المصري وأكدوا أنه يحرص على إبعاد حياته الخاصة عن الأضواء ليس إلا.

علاقة أحمد فلوكس وديالا مكي

وقبل حوالي شهر ونص، كان أحمد فلوكس قد نفى انفصاله عن ديالا مكي، بعد ملاحظة الجمهور حذفه لصورها وكتابته منشورا طويلاً تحدث فيه عن أن خسارة بعد الأشخاص في الحياة مكسب، ما جعل البعض يعتقد بأن ذلك رسالة موجهة من فلوكس لديالا يعلن فيها إنهاء علاقته بها.

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ووقتها عبر فلوكس عن استيائه الشديد من تلك الأنباء المتداولة، حيث نشر صورة لها صورتها وأكد في تعليقه عليها، على حبه الكبير لها، وقدم لها الإعتذار وأضاف: "هذه السيدة من أكثر السيدات احترامًا واجتهادًا في مجالها.. احترمها وأحبها وأكن لها كل احترام لشخصها ولنجاحها و لمشوارها، وأحب شخصيتها.. واعتذار واجب مني نيابه عن بعض الأقلام التي كتبت أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، منسوبة لشخصي، والهدف منها الفتنة والتشويه.. أحبك جدًا وأحترمك وأحب حبك ومعرفتك.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا خط أحمر".

في سياق آخر، بدأ أحمد فلوكس التحضير لمسلسل جديد بعنوان "سفينة نوح" وهو أول إنتاج لشركته الجديدة "هالك"، ومن المقرر أن يشاركه البطولة الفنان الأردني منذر رياحنة ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.