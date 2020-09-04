غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها روتانا (صور)

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على تهنئة ابنتها الوحيدة روتانا بعيد ميلادها، وذلك من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها برفقتها ورفقة أحفادها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت غادة، على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة وكل حياتي".

ونالت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور عبد الرازق، حيث انهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بنا يخليكم لبعض تخيلت بنتك تمثل شكلها جميل وحتكون ممثله رائعة".