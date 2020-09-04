غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها روتانا (صور)

وعلقت غادة، على الصور قائلة: "عيد ميلاد سعيد لابنتي الجميلة وكل حياتي".
ونالت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور عبد الرازق، حيث انهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بنا يخليكم لبعض تخيلت بنتك تمثل شكلها جميل وحتكون ممثله رائعة".
يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "سلطانة المعز" الذي شاركت به السباق الرمضاني 2020، وشارك في بطولته الفنان محمود عبد الغني ومحمود البزاوي.
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