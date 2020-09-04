وشاركت بسمة، جمهورها بصورة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت بوسيل، على الصورة قائلة: "العواصف تجعل الاشجار تأخذ جذورها أعمق".
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور زوجة تامر حسني، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"لحظة بسمة والله فكرتك النجمة ريهانا" وأضاف آخر"إطلالتك شبه ريهانا قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"فديت صورة وستايل يا وردتي".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في أحدث جلسة تصوير.. الجمهور يشبه بسمة بوسيل بالمغنية العالمية ريهانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.