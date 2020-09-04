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عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد يتبادلان عبارات المحبة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد يتبادلان عبارات المحبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ جمهوره عبر تويتر، صورة تجمعه بالفنان راشد الماجد​ وعلق عليها برسالة محبة تقدير ومحبة.

وعلق عبد المجيد بعبارات الألفة والمودة قائلا"أنا والحب وراشد"، ليعود الأخير فيعلق عليها قائلاً :"وانت الحب يا بوعبدالله. عشرة عمر وسنين، تكفي توسط لي عند الشاعر تركي ابغى اغنية حلوة زي ماكان هذا الحب".

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وعبّر العديد من المتابعين عن سعادتهم وحماسهم لهذه المحبة التي تجمع الفنانين الصديقين وانتظارهم لجديد راشد الماجد أيضاً.

وكان عبد المجيد عبد الله أطلق أغنية جديدة مؤخراً بعنوان :"ما كان هذا حب" التي حققت نجاحاً كبيراً، من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، ويقول مطلع الأغنية: «أجل ما كان هذا حب.. أجل كله تهيالي.. أجل كل الحقيقة كذب قصة عشتها لحالي».

أما راشد الماجد فقد انتهى من تشجيل أغلب أغنيات ألبومه الجديد وكانت آخر أغنية طرحها هي "سلامتك" من كلمات أنور المشيري، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، ومكس وماستر جاسم محمد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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