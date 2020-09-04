نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة الممثل العالمي روبرت باتنسون بـ"كورونا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أنباء صحفية عن إصابة، الممثل العالمي روبرت باتنسون بفيروس "كورونا" المستجد. وأفادت مجلتي "فانيتي فير" و"هوليوود ريبورتر" الأمريكيتان، ونقلت المجلتان عن مصادر لم تسمها أن الشخص الذي جاءت نتيجته "إيجابية" هو باتنسون نجم الفيلم. ونقلت المجلتان عن مصادر لم تسمها أن الشخص الذي جاءت نتيجته "إيجابية" هو باتنسون نجم الفيلم. كانت شركة "ورانر براذرز" أعلنت في وقت سابق أن أحد أعضاء إنتاج فيلم "ذا باتمان" أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، ما تسبب في تعليق التصوير بشكل مؤقت، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

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