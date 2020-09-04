بحبه ورحمة أبويا .. فيديو جديد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني من حفل زفاف

ومازح عمرو دياب الحضور وعلى رأسهم دينا الشربيني اثناء تقديمه اغنية " بحبه" قائلا :" بحبه وانا بحلفله ورحمة ابويا ما صدقني".
وظهرت دينا الشربيني في الفيديو مرتدية فستان سهرة اسود قصير وجمعتها لحظات رومانسية مع الهضبة.
أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.
من ناحية أخرى، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.
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