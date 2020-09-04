بعد طرح بحبك وبرتاحلك .. أنغام في قائمة فوربس لأفضل 100 شخصية في 2020

واحتل المركز الاول النجم عمرو دياب تليه في المركز الثاني الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وفي الثالث مواطنتها اليسا، وفي المركز الرابع الفنان العؤاقي كاظم الساهر.
حصدت الفنانة أنغام، مليون و343 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كلباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعد مرور ساعات على طرحه عبر قناتها الرسمية أمس 28 أغسطس.
أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم
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