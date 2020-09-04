نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تكريم شاكوش وعمر كمال في "أوسكار ليبيا".. تعرف على رسالتهما للشعب الليبي في المقال التالي
ونشر عمر، صورة جديدة له برفقة حسن شاكوش مع جوائز الأوسكار، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق كمال، على الصورة قائلًا: "لحمد لله تم تكرمينا من بلدنا التانى (ليبيا) في أكبر مهرجان على مستوى ليبيا أوسكار ليبيا وكان المفروض تكريمنا في طرابلس بس تم تكريمنا في تونس نظرا لظروف في ليبيا".
وأضاف: "بنشكر الشعب الليبى على التكريم.. وبنشكر شعب وغعلام تونس على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.. وبنشكر كل الشعوب العربية على دعمهم المستمر لينا".
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