مريم أوزرلي حامل في طفلتها الثانية من أب مجهول الهوية

فاجأت الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في العالم العربي بشخصية السلطانة هيام، جمهورها بأنها حامل للمرة الثانية رغم أنها عزباء.

وذكرت أحد المواقع الإخبارية النبأ الذي أثار تساؤلات جمهورها، خاصًة أنها غير متزوجة وأخفت هوية والد ابنتها الثانية.

أوزرلي، أن جنس جنينها فتاة، وهي تستعد لاستقبالها في يناير المقبل. وبحسب الموقع، صرحتأن جنس جنينها فتاة، وهي تستعد لاستقبالها في يناير المقبل. وقالت مريم في تصريحاتها: "ابنتي لارا أصبحت في السابعة من عمرها وهي منذ زمن طويل تريد أخًا، ونحن ننشِئ عائلتنا الخاصة.

ولم تصرح أوزرلي التي انتقلت للعيش في أمريكا منذ فترة لم تصرّح عن هوية والد طفلتها الثانية.



ورُزقت بابنتها الأولى لارا، دون زواج أيضًا من رجل الأعمال جان أتيش، ونشأت بينهما قطيعة لسنوات بسبب هروبه من تركيا جراء فضيحة نصب احتال فيها على رجال أعمال أتراك بقيمة 40 مليون ليرة تركية، وكان هي بين ضحاياه حيث أقرضته 2 مليون ليرة.