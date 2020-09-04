فاجأت الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في العالم العربي بشخصية السلطانة هيام، جمهورها بأنها حامل للمرة الثانية رغم أنها عزباء.
وذكرت أحد المواقع الإخبارية النبأ الذي أثار تساؤلات جمهورها، خاصًة أنها غير متزوجة وأخفت هوية والد ابنتها الثانية.
وقالت مريم في تصريحاتها: "ابنتي لارا أصبحت في السابعة من عمرها وهي منذ زمن طويل تريد أخًا، ونحن ننشِئ عائلتنا الخاصة.
ولم تصرح أوزرلي التي انتقلت للعيش في أمريكا منذ فترة لم تصرّح عن هوية والد طفلتها الثانية.
ورُزقت بابنتها الأولى لارا، دون زواج أيضًا من رجل الأعمال جان أتيش، ونشأت بينهما قطيعة لسنوات بسبب هروبه من تركيا جراء فضيحة نصب احتال فيها على رجال أعمال أتراك بقيمة 40 مليون ليرة تركية، وكان هي بين ضحاياه حيث أقرضته 2 مليون ليرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مريم أوزرلي حامل في طفلتها الثانية من أب مجهول الهوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.