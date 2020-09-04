نوستالجيا الذكريات تعيد أمل عرفه لهذه اللحظات مع فيروز

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أحمد جودة - القاهرة - عبّرت الممثلة السورية أمل عرفة عن فرحتها بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيدة فيروز في منزلها بالرابية وتقليدها أرفع وسام فرنسي وهو وسام جوقة الشرف الأعلى.
ونشرت أمل صورة قديمة بالأبيض والأسود لها بدت فيها إلى جانب فيروز وهو ما أثار ذهول متابعيها الذين لم يصدق بعضهم أنها حقيقية، وعلقت عليها :"وحدن بيبقوا.. وبصوتها كل الدنيا".
وكانت السيدة فيروز قد تصدرت التريند بعد نشر صورها برفقة الرئيس الفرنسي وهي واقفة وترتدي عباءة علم لاحقاً أنها من تصميم المبدع اللبناني إيلي صعب وكانت البسمة تزين وجهها، ولا زالت تحتفظ برونقها وجمالها، كما ارتدت قناع الوجه الواقي التزامًا بالإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا
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