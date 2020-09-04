فن ومشاهير

نوستالجيا الذكريات تعيد أمل عرفه لهذه اللحظات مع فيروز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا الذكريات تعيد أمل عرفه لهذه اللحظات مع فيروز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  عبّرت الممثلة السورية ​أمل عرفة​ عن فرحتها بعد زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ للسيدة ​فيروز​ في منزلها بالرابية وتقليدها أرفع وسام فرنسي وهو وسام جوقة الشرف الأعلى.

ونشرت أمل صورة قديمة بالأبيض والأسود لها بدت فيها إلى جانب فيروز وهو ما أثار ذهول متابعيها الذين لم يصدق بعضهم أنها حقيقية، وعلقت عليها :"وحدن بيبقوا.. وبصوتها كل الدنيا".

وكانت السيدة فيروز قد تصدرت التريند بعد نشر صورها برفقة الرئيس الفرنسي  وهي واقفة وترتدي عباءة علم لاحقاً أنها من تصميم المبدع اللبناني إيلي صعب وكانت البسمة تزين وجهها، ولا زالت تحتفظ برونقها وجمالها، كما ارتدت قناع الوجه الواقي التزامًا بالإجراءات الاحترازية بسبب انتشار ​فيروس

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نوستالجيا الذكريات تعيد أمل عرفه لهذه اللحظات مع فيروز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا