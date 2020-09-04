حكيم يتصدر تريند يوتيوب بكليب صحاب أونطة ..فيديو

مازال الفنان حكيم في صدارة تريند يوتيوب بكليب أغنيته الجديد صحاب اونطة، بعد مرور يومين على طرحها.
الأغنية تم تصويرها في إحدي الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج lion of Egypt.
الأغنية تم تصويرها بشكل مبهر في أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل.
كان الفنان حكيم أعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة "صحاب اونطة " من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
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