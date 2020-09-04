يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نادين الراسي التي تكمل اليوم عامها الـ41، فهي من مواليد برج العذراء.
ونرصد في السطور التالية، 6 معلومات عن ناين الراسي:
1- بدأت حياتها المهنية من خلال عروض الأزياء.
2- لفتت أنظار المخرجين، مما دفعها للاستعانة بها كـ"موديل" في الفيديو كليب، ولعل أبرز مشاركاتها كانت في أغنية "عشقتك" للفنان فضل شاكر، وكليب "أرجوك" للفنان وائل جسار.
3- اتجهت إلى مجال التمثيل بعد ذلك من خلال مسلسل "الباشوات " وتوالت أعمالها الفنية .
4- تزوجت مرتين، الأولى من " حاتم حدشيتي " وأنجبت منه ابنها مارك، وكانت الزيجة الثانية من جيسكار أبي نادر وأنجبت منه ولدين طفلان "مارسيل" و"كارل"، ثم انفصلت عنه.
5- قدمت 3 أعمال في السينما، فقط أبرزهم غلطة عمرى.
6- فازت بالعديد من الجوائز فى لبنان، أبرزها "الموركس دور" لـ3 سنوات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد نادين الراسي .. عمرها وعدد زيجاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.