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"بحبك وبرتاحلك" لأنغام تكسر حاجز المليون مشاهدة في وقت قياسي

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أحمد جودة - القاهرة - حصدت الفنانة أنغام أكثر من مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كليب أنغام الجديد حقق أكثر من مليون وأربعمائة ألف مشاهدة في وقت قياسي وخلال أيام قليلة جدًا من طرحه.


يذكر أن أغنية "بحبك وبرتاحلك" لأنغام، من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقى تميم.

يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبوم "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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