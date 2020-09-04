"بحبك وبرتاحلك" لأنغام تكسر حاجز المليون مشاهدة في وقت قياسي

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كليب أنغام الجديد حقق أكثر من مليون وأربعمائة ألف مشاهدة في وقت قياسي وخلال أيام قليلة جدًا من طرحه.
يذكر أن أغنية "بحبك وبرتاحلك" لأنغام، من كلمات صابر كمال، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقى تميم.
يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبوم "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك.
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