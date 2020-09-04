نجل فنان العرب محمد عبده يدخل عالم الغناء

أعلن عبد الرحمن نجل فنان العرب ​محمد عبده​ عن دخوله إلى عالم الغناء رسمياً وذلك عقب الإعلان عن أول أغنية سيطرحها على يوتيوب وستكون باللغة الفصحى.

ومن المعروف أن الفنان السعودي محمد عبده يعارض خوض ابنه عالم الفن وذلك بعد تصريح عبد الرحمن للتلفزيون المصري بدا فيه برفقة والده حينما قال :"إن والده منعه من الغناء وأقنعه أن يبتعد عن عالم الشهرة والغناء في الفترة الحالية، للتركيز في العمل والمثابرة وأن يكون مسؤولا أكثر عن العائلة كونه الابن الأكبر، مشيرًا إلى أن والده عندما أقنعه بالابتعاد عن الغناء طالبه بالحصول على شهادته العلمية، ووقتها سيتركه يفعل ما يريد بالاتجاه إلى عالم الغناء، وأضاف عبدالرحمن: “أنا اقتنعت بهذا الأمر فعلاً، رافضاً الغناء لأنه لا يحب الظهور".

وقد أعاد عبد الرحمن نشر الإعلان الدعائي للأغنية الأولى الذي طرحته الشركة المنتجة في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار التساؤلات حول ما إذا كان والده الفنان محمد عبده عاد ووافق أخيراً على احترافه الغناء أم أنه قرر ذلك بنفسه.