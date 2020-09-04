نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف تصوير أحدث أفلام "باتمان" بعد إصابة بطله بـ"كورونا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن شركة "وارنر براذرز"، قررت تعليق تصوير أحدث أفلام "باتمان"، بعد اكتشاف إصابة بطله، الممثل روبرت باتنسون بفيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت مجلتي "فانيتي فير" و"هوليوود ريبورتر" الأمريكيتان، اليوم الخميس، أن الاختبارات أثبتت إصابة الممثل روبرت باتنسون بفيروس "كورونا" المستجد، مما تسبب في توقف إنتاج فيلم "ذا باتمان" في المملكة المتحدة.

ونقلت المجلتان عن مصادر لم تسمها أن الشخص الذي جاءت نتيجته "إيجابية" هو باتنسون نجم الفيلم.

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وكانت شركة "ورانر براذرز" أعلنت في وقت سابق أن أحد أعضاء إنتاج فيلم "ذا باتمان" أصيب بفيروس "كورونا" المستجد، ما تسبب في تعليق التصوير في المملكة المتحدة بشكل مؤقت، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وقال متحدث باسم شركة "وارنر براذرز" إن الشخص المصاب تم عزله حاليا وفقا للبروتوكولات الصحية المعمول بها.

وفيلم "ذا باتمان" من بطولة نجم أفلام "توايلايت"، روبرت باتينسون، ومن إخراج مات ريفز، الذي استأنف التصوير قبل أيام قليلة تقريبا، بعد توقف دام ستة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يعرض فيلم "ذا باتمان" بدور العرض السينمائية في يونيو/ حزيران 2021، لكن تم تأجيله إلى أكتوبر/ تشرين الأول بسبب تأخر التصوير.