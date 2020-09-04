نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو للنجم عمرو دياب اثناء احيائه لحفل زفاف وبرفقته الفنانة دينا الشربيني.
كشفت مجلة فوربس بنسختها العربية عن ان الفنانة انغام ضمن افضل 100 شخصية عربيى لعام 2020 مع كوكبة من نجوم الغناء.
انفردت صحيفة ديلي ميل البريطانية بخبر توقف تصوير فيلم باتمان الجديد بسبب اصابة احدى العاملين في الفيلم بفيروس كورونا.
فاجأت الفنانة السورية اصالة نصري متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي بحذف جميع صورها وفيديوهات دون الكشف عن السبب وراء ذلك.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. فيديو جديد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني .. أنغام ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم العربي .. وأصالة تحذف جميع صورها من انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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