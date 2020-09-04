المخرج فرانسين فورد كوبولا يعيد طرح الأب الروحي 3 بمشاهد مقطتعة

يستعد المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا لاعادة طرح الجزء الثالث من سلسلة الأب الروحي الشهيرة للنجم آل باتشينو بعدد من دور السينما بهوليوو.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن كوبولا يطرح الفيلم من جديد لجمع ايراداته لتقديمها كتبرعات لدعم المتضررين من تفشي كورونا.

وايضا لتشجيع عودة دور السينما من جديد كما وعد بإضافة مشاهد اقطتعت من المقدمة والنهاية من الفيلم لم تظهر من قبل.



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