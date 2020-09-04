تأجيل تصوير فيلم THE BATMAN لأجل غير مسمى

بعد اعلان اصابة عدد من فريق العمل، والنجم روبيرت باتينسون بفيروس كورونا ، حلت الفوضى في موقع تصوير فيلم الرجل الوطواط المرتقب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإنه قد تقرر رسميا تأجيل طرح الفيلم وتوقف تصويره لاجل غير مسمى، بعد تفشي الفيروس بين فريق العمل ونجم الفيلم.

ويجسد النجم الشاب روبيرت باتينسون شخصية الرجل الوطواط خلفا للنجم الكبير بن أفليك.



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