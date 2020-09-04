نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلالة مميزة لجورجينا في ثاني ايام فينيسيا السينمائي في المقال التالي
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور جورجينا للسجادة الحمراء بإطلالة وردية جذابة كانت تصميمات ماركة ازياء Ermmano Scervino.
وحضرت جورجينا العرض الخاص بفيلم The Human Voice ضمن فعاليات المهرجان.
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