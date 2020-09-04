تيلدا سوينتون تظهر بإطلالة بيضاء في ثاني ايام فينيسيا السينمائي



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من مشاركة سوينتون في ثاني ايام المهرجان حيث ظهرت بإطلالة بيضاء انيقة من تصميمات ماركة أزياء "شانيل". ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من مشاركة سوينتون في ثاني ايام المهرجان حيث ظهرت بإطلالة بيضاء انيقة من تصميمات ماركة أزياء "شانيل".

وقدم جائزة الاسد الذهبي عن انجاز العمر لتيلدا في افتتاح المهرجان النجمة الكبيرة كيت بلانشيت.

بعد تكريمها بجائزة انجاز العمر في يومه الافتتاحي، عادت النجمة تيلدا سوينتون للظهور على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في ثاني ايامه امس الخميس.

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