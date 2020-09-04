تيلدا سوينتون تظهر بإطلالة بيضاء في ثاني ايام فينيسيا السينمائي

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من مشاركة سوينتون في ثاني ايام المهرجان حيث ظهرت بإطلالة بيضاء انيقة من تصميمات ماركة أزياء "شانيل".
وقدم جائزة الاسد الذهبي عن انجاز العمر لتيلدا في افتتاح المهرجان النجمة الكبيرة كيت بلانشيت.
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