بعد تصريحات حفيده الأخيرة.. كمال الشناوي يتصدر ترند جوجل

تصدر الفنان كمال الشناوي، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تصريحات حفيده عمر كمال الشناوي، أثناء حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي.

وقال الفنان عمر كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إنه التحق بمجال التمثيل منذ 4 سنوات، مضيفا:" بدأت بمسلسل الأب الروحي ثم كلبش وتوالت الأعمال الدرامية".