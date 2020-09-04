بعد تصريحات حفيده الأخيرة.. كمال الشناوي يتصدر ترند جوجل

وقال الفنان عمر كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إنه التحق بمجال التمثيل منذ 4 سنوات، مضيفا:" بدأت بمسلسل الأب الروحي ثم كلبش وتوالت الأعمال الدرامية".
وأضاف:" أنا مهندس معماري تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وجدي كمال الشناوي كان فنانا تشكيليا وكان خريج تربية فنية".
وتابع:" لم أترك مهنة الهندسة ولم اقصد أن اكون ممثلا ولم ادخل بالواسطة وبدأت تمثيل ومحدش كان يعرف إني حفيد كمال الشناوي.. كنت عايز انجح لوحدي بمجهودي بدون ارتباط اسمي باسمه".
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