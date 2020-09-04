فن ومشاهير

شاهد أحدث ظهور للنجم أحمد مجدى عبر إنستجرام

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شارك الفنان أحمد مجدى جمهوره صورة جديدة له  وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .

وجائت تعليقات متابعيه كالتالى :

-بنحبك يا فنان

-حلوة الصورة يا نجم 

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وشارك أحمد مجدي في  مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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