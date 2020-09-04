دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج عمرو دياب ، وجاء ذلك إستعادة لأغانى الهضبة فى جميع ألبوماته .

-ليه بنحب عمرو دياب ؟ عشان أي حاجة عملناها في حياتنا سواء قبل كده ولا دلوقتي ولا بعدين موجودة في أغانيه... حبيت، محبتش ، حنيت و لسة منستش ، رجعت من السفر، إتغيرت، غيرت عنوانك، أو في نفس مكانك اللي كان بيجمعكوا سوا، راجعين أو راجع بيقولك الى ما بيننا عمركو ما حترجعوا زي زمان.. -محتاجة قعدة ع النيل ف الجو ده مع أغاني عمرو دياب -النفسيه محتاجه حفله ل عمرو دياب جدا يعني -عمرو دياب ف قلبي بكل اغانيه Advertisements -القعده ع البحر دلوقتي مع اغاني عمرو دياب حاجه فوق العظمه -صوت عمرو دياب مع صوت البحر حاجه اخر روقان -وهو مين فينا مشغلش اغنيتين ل عمرو دياب وقعد يتخيل ويرسم حاجات ومواقف في خياله لو ربعها حصل هنبقي اسعد بشر في الكون ..بدعي ربنا من اعماق قلبي يحققلنا الخيال دا انا واخواتي ونقبي تيم لاين سعيد - أنا بحب عمرو دياب و كوبليهات عمرو دياب ، وبحب أي حد بيحب عمرو دياب

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هاشتاج عمرو دياب يتصدر تويتر.. ومغردون: فى قلبنا بأغانيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.