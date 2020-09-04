كيت بلانشيت تظهر في ثاني ايام فينيسيا السينمائي بإطلالة "أليكساندر مكوين"

أحمد جمال أحمد

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أطلت النجمة الاسترالية الكبيرة كيت بلانشيت في ثاني ايام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الحالية رقم 77 من عام 2020.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من ظهور كيت امس الخميس بثاني ايام المهرجان، وأطلت بإطلالة من تصميمات ماركة اليكساندر مكوين.

وكانت قد شاركت كيت في اليوم الافتتاحي للمهرجان حيث قامت بتقديم جائزة انجاز العمل للنجمة تيلدا سوينتون.



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