بالكاجول.. ظهور لمحمود حجازي على إنستجرام

اقرأ أيضًا: و نالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى : -وربنا انت برنس يا محمود Advertisements -بحبك جدا والله يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي. ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.

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