بعد صورتها بالمايوه .. الجمهور يهاجم دنيا عبد العزيز

قام البعض بمهاجمتها من خلال التعليقات كالتالي :"لا هوا واضح من الاستجمام".
بينما قام البعض الأخر بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة، قائلين :"الله يرحمها و يصبرك" و"الله يرحمها ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. ربنا يصبر قلبك".
كما حرص عدد من النجوم على مواساتها، كان من بينهم الفنانة رانيا ياسين، وهاجر الشرنوبي، والإعلامية ريهام سعيد، وشيرين حمدي، وعدد أخر من الفنانين.
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