محمود حجازي يخطف قلوب جمهوره بلوك جديد عبر "إنستجرام"

شارك الفنان محمود حجازي، صورة من أحدث جلسة تصوير له، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر "حجازي"، وهو مرتدي ملابس كاجول، فضلًا عن تفاعل الجمهور على الصورة التي نشرها من خلال خاصية التعليقات قائلين: "المبدع ربنا يوفقك، انا مش هخرج من الاكونت بتاعك انهارده".
يذكر أن آخر أعمال محمود حجازي مسلسل " الأخ الكبير" وهو بطولة محمد رجب وعبير صبري وهبة مجدي ودينا فؤاد وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
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