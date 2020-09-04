بإطلالة صباحية.. درة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة لها .

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وكانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون .

ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.